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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ВЫЯВИЛ СИСТЕМНЫЕ НЕДОСТАТКИ И УПУЩЕНИЯ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
17:43 13.10.2023
Совместный мониторинг ряда животноводческих объектов Чаусского, Могилевского и Круглянского районов проведен специалистами комитетов госконтроля Могилевской и Гродненской областей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в ходе мониторинга изучено, как на местах реализуются меры по устранению причин и условий падежа скота. В результате на всех посещенных объектах выявлены системные недостатки и упущения.
Так, на МТФ «Ульяновское-Агро» Чаусского района (закреплен за председателем райисполкома) представителями контрольных ведомств отмечено ненадлежащее качество заготавливаемого из кукурузы силоса, а также скармливаемых кормов.
В ЗАО «АСБ-Агро Тетерино» Круглянского района (закреплен за председателем райисполкома) поголовью скармливалась зеленая масса кукурузы при наличии открытой сенажной траншеи, телята получали стартерный комбикорм в недостаточном количестве, не имелось пастеризатора молока, не осуществлялся контроль за выпойкой телят молозивом, не обеспечивалось надлежащее хранение травяных кормов.
На объектах не имелось компьютерного обеспечения стада, что затрудняет организацию мероприятий в части ведения воспроизводства и ветеринарного обслуживания животных.
Результаты проведенного мониторинга обсуждены на совещании представителями комитетов госконтроля Могилевской и Гродненской областей. Руководству райисполкомов, на территории которых проводился мониторинг, поставлены задачи по устранению нарушений. Принятие мер остается на контроле КГК Могилевской области.
Напомним, в ближайшее время Комитет госконтроля проверит качество травяных кормов. С этой целью будут проведены их лабораторные исследования. Проверки пройдут по всей республике.
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