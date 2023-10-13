Совместный мониторинг ряда животноводческих объектов Чаусского, Могилевского и Круглянского районов проведен специалистами комитетов госконтроля Могилевской и Гродненской областей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в ходе мониторинга изучено, как на местах реализуются меры по устранению причин и условий падежа скота. В результате на всех посещенных объектах выявлены системные недостатки и упущения.

Так, на МТФ «Ульяновское-Агро» Чаусского района (закреплен за председателем райисполкома) представителями контрольных ведомств отмечено ненадлежащее качество заготавливаемого из кукурузы силоса, а также скармливаемых кормов.

В ЗАО «АСБ-Агро Тетерино» Круглянского района (закреплен за председателем райисполкома) поголовью скармливалась зеленая масса кукурузы при наличии открытой сенажной траншеи, телята получали стартерный комбикорм в недостаточном количестве, не имелось пастеризатора молока, не осуществлялся контроль за выпойкой телят молозивом, не обеспечивалось надлежащее хранение травяных кормов.

На объектах не имелось компьютерного обеспечения стада, что затрудняет организацию мероприятий в части ведения воспроизводства и ветеринарного обслуживания животных.

Результаты проведенного мониторинга обсуждены на совещании представителями комитетов госконтроля Могилевской и Гродненской областей. Руководству райисполкомов, на территории которых проводился мониторинг, поставлены задачи по устранению нарушений. Принятие мер остается на контроле КГК Могилевской области.

Напомним, в ближайшее время Комитет госконтроля проверит качество травяных кормов. С этой целью будут проведены их лабораторные исследования. Проверки пройдут по всей республике.