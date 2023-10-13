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ЭКОНОМИКА РБ


С НАЧАЛА ГОДА ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 3,8%


17:38 13.10.2023

В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 101,1%, с декабрем 2022 г. – 103,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,1% и 105,5% соответственно, промежуточные товары – 101,4% и 103,9%, потребительские товары – 99,7% и 101,6% соответственно.

В сентябре 2023 года цены на промтовары выросли к сентябрю 2022 года на 6,3%. При этом за январь-сентябрь текущего года к уровню января-сентября 2022 года цены увеличились на 11,4%.

Продукция производственно-технического назначения в сентябре 2023 г. по сравнению с августом подорожала на 1,1%, с декабрем 2022 года – на 4,3%. За сентябрь 2023 года цены подскочили к уровню сентября 2022 года на 7,7%. В январе-сентябре 2023 года продукция производственно-технического назначения выросла в цене по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,4%.
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