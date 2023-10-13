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ЭКОНОМИКА РБ
МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ ЖЕСТКО КОНТРОЛИРОВАТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСПРОГРАММ - МИНЭКОНОМИКИ
16:56 13.10.2023
Необходим постоянный контроль за реализацией мероприятий госпрограмм со стороны местных властей. Об этом заявила сегодня заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич в ходе заседания постоянной межведомственной комиссии по государственным программам, на котором рассматривались предложения по корректировке госпрограмм «Здоровье народа и демографическая безопасность» и «Энергосбережение».
Она напомнила, что одна из важнейших задач текущего пятилетия – повышение качества медицинских услуг в малых населенных пунктах. Ключевой инструмент ее достижения – создание 12 межрегиональных центров оказания специализированной медицинской помощи в городах 80 тысяч плюс.
«Государство готово выделять дополнительное финансирование под эти цели, инвестировать в создание новых, переоснащение современным оборудованием действующих поликлиник и больниц, чтобы сохранять жизнь и здоровье все большему количеству наших людей. Это главный критерий эффективности всей системы здравоохранения. Поэтому реализация запланированных мероприятий, особенно в части строительства и реконструкции, не терпит формализма и должна оставаться под жестким контролем исполкомов», – подчеркнула Татьяна Бранцевич, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.
По ее словам, строжайший контроль необходим и в отношении мероприятий по энергосбережению.
«Это принесет положительный эффект «здесь и сейчас»: миллионы рублей могут быть сэкономлены и использованы на цели развития. В долгосрочной перспективе повышение эффективности энергетической отрасли с опорой на собственные преимущества, в том числе местные виды топлива, поможет снизить расходы на энергию для предприятий. Что, в свою очередь, способствует росту конкурентоспособности белорусских товаров на внутреннем и внешнем рынках», – отметила замминистра экономики.
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