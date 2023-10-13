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ЭКОНОМИКА РБ


К КОДЕКСУ ЭТИКИ В СФЕРЕ ИИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ


15:48 13.10.2023

В рамках II Форума IТ-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси» четыре белорусские организации присоединились к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ), разработанному на площадке Альянса в сфере искусственного интеллекта.

Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, ООО «БЕЛФИН», Институт информационных технологий БГУИ, Полесский государственный университет стали участниками масштабного сообщества экспертов в сфере искусственного интеллекта, состоящего уже из более чем 200 организаций.

Годом ранее к Кодексу этики присоединился Сбер Банк (Беларусь), продемонстрировав тем самым готовность следовать принципам, которые сформулировали и приняли для себя ведущие компании и научно-исследовательские организации, которые разрабатывают и внедряют в своей практике решения, основанные на AI-технологиях. В России одними из первых документ подписали Сбер, Яндекс, VK, «Газпром нефть» и РФПИ.

«Мы рады, что все больше белорусских компаний присоединяются к Кодексу для совместного этичного развития компетенций и ускоренного внедрения ИИ в образовании, научных исследованиях и бизнесе. Решения, основанные на использовании ИИ, затрагивают не только бизнес и сферу информационных технологий, но и повседневную жизнь. Вот почему так важно следовать принципам Кодекса, в котором человек, его права и свободы рассматриваются как наивысшая ценность. Разрабатываемые технологии ИИ должны способствовать или, как минимум, не препятствовать реализации всех потенциальных возможностей человека для достижения гармонии в социальной, экономической, духовной сфере и наивысшего расцвета личности», - отметил директор Департамента управления корпоративными данными Сбер Банка Алексей Карнаухов.

Присоединение к Кодексу белорусских участников стало важным шагом на пути к формированию единого подхода к этике искусственного интеллекта на пространстве СНГ.
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