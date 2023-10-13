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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
15:14 13.10.2023
В индустриальном парке «Великий камень» 12 октября зарегистрирован новый резидент – ООО «Юди-Бел Интернэшнл» (учредителем является компания из китайской провинции Гуандун Guangzhou Youdi Bio-technology Co., Ltd).
Как сообщает сайт парка, новый резидент создаст производственный центр по выпуску тест-систем для диагностики заболеваний.
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