ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ

15:14 13.10.2023 В индустриальном парке «Великий камень» 12 октября зарегистрирован новый резидент – ООО «Юди-Бел Интернэшнл» (учредителем является компания из китайской провинции Гуандун Guangzhou Youdi Bio-technology Co., Ltd). Как сообщает сайт парка, новый резидент создаст производственный центр по выпуску тест-систем для диагностики заболеваний.