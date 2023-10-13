В Минсельхозпроде Беларуси рассказали о льготах для поступающих в аграрные вузы.

Согласно информации, для поступления в аграрные вузы правилами приема предусмотрены следующие льготы.

Абитуриенты, поступающие после школы для получения высшего образования по направлениям образования «Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство» и «Охрана труда», могут предоставлять 2 сертификата ЦТ или ЦЭ или сдавать 2 вступительных экзамена по профильным предметам.

Выпускники колледжей имеют право поступать в аграрные вузы на сокращенный срок обучения по соответствующим или родственным специальностям (сдают 2 экзамена по профильным дисциплинам).

Абитуриенты (в том числе агроклассники) при поступлении в вузы на сельскохозяйственные специальности по целевым договорам зачисляются без экзаменов.

Для аграрных учреждений высшего образования на 2 дня увеличены сроки приема документов на сельскохозяйственные специальности для обучения в дневной форме за счет средств бюджета и на 1 день – на платной основе.

Прием на заочную форму обучения в аграрные вузы и колледжи осуществляется в осенне-зимний период.