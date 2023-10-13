РУП «Белтелеком» стало победителем конкурса «Лидеры искусственного интеллекта Беларуси-2023» в номинации «Компания – лидер искусственного интеллекта Беларуси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, награда вручена первому заместителю генерального директора РУП «Белтелеком» Геннадию Мельникову на открытии II Форума IТ-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси», который стартовал в Минске 12 октября.

«Для компании «Белтелеком» очень почетно получить награду в номинации «Лидер искусственного интеллекта Беларуси», – прокомментировал Геннадий Мельников. – Наше предприятие много лет является лидером на рынке электросвязи, внедряет инновации и технологии, чтобы в каждом уголке страны нашим гражданам были доступны самые современные и качественные услуги».

Сегодня искусственный интеллект – один из главных трендов в мире технологий, поэтому «Белтелеком» стремится наращивать свои компетенции и в этой области. Во всех отраслях экономики использование искусственного интеллекта позволит повышать эффективность работы, улучшить качество продуктов и услуг, снижать затраты.

Форум IТ-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси» проходит 12-13 октября в Минске. На мероприятии проводятся выставки значимых отечественных разработок в области искусственного интеллекта и робототехники, презентация белорусской цифровой платформы искусственного интеллекта, работают тематические секции и круглые столы. Цель Форума – демонстрация достижений в области искусственного интеллекта и робототехники; развитие и координация сотрудничества ученых и специалистов, занимающихся исследованиями в области применения методов искусственного интеллекта, в интересах поиска эффективных решений и практических рекомендаций по их применению в различных сферах жизнедеятельности.