Комитет госконтроля Беларуси в ближайшее время начнет масштабные проверки в сельхозорганизациях во всех регионах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, будут изучены вопросы заготовки и хранения кормов. Особое внимание уделено качеству и безопасности кормов. Запланированы лабораторные исследования кормов перед их скармливанием скоту.

В случае выявления грубых нарушений, связанных с заготовкой и хранением травяных кормов, в отношении виновных лиц будут приняты жесткие меры реагирования.

«Проводимый Комитетом госконтроля анализ ситуации показывает, что отдельными сельхозорганизациями не соблюдаются технологии заготовки кормов, не обеспечено их надлежащее качество. Ряд хозяйств не обеспечены кормами под полную потребность. Выявленные недостатки ведут к снижению результатов при производстве продукции животноводства, а в отдельных случаях – падежу крупного рогатого скота», - пояснили в КГК свое решение о проверках.