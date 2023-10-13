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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ФОРМИРУЕТ 58% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
13:36 13.10.2023
В январе-сентябре 2023 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 58,0% доходов консолидированного бюджета Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, та категория плательщиков за январь-сентябрь 2023 года внесла в бюджет 2611,3 млн рублей налогов и платежей.
От организаций поступило 2448,6 млн рублей, или 93,8%.
Индивидуальные предприниматели уплатили 162,7 млн рублей, или 6,2%.
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