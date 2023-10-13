ЭКОНОМИКА РБ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ФОРМИРУЕТ 58% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

13:36 13.10.2023 В январе-сентябре 2023 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 58,0% доходов консолидированного бюджета Минской области. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, та категория плательщиков за январь-сентябрь 2023 года внесла в бюджет 2611,3 млн рублей налогов и платежей. От организаций поступило 2448,6 млн рублей, или 93,8%. Индивидуальные предприниматели уплатили 162,7 млн рублей, или 6,2%.