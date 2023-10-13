Более 80 докладов, отражающих будущее развитие металлургической отрасли, представлено на ХХII Международной научно-технической конференции «Металл-2023», которая 11-14 октября 2023 года проходит в Жлобине.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК», в этом году оптимизировано количество секций до 6-ти (сталеплавильная, прокатная, метизная, секция контроля технологии и качества выпускаемой продукции, секция информационных технологий, секция экономики, управления и организации производства).

Кроме того, снято возрастное ограничение для участия, что дает возможность молодым людям перенять бесценный опыт специалистов со стажем.

Участие в конференции принимают 59 заводчан и 25 спикеров, из которых 7 представляют промышленные предприятия и Высшие учебные заведения Беларуси. В Жлобин приехали 17 спикеров из России, представляющие как металлургические компании, так и исследовательские институты, и один представитель китайской компании.