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ЭКОНОМИКА РБ


ЛИТОВСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ЗАНИЗИЛ СТОИМОСТЬ ВВОЗИМЫХ В БЕЛАРУСЬ ВЕЗДЕХОДОВ ПОЧТИ В 11 РАЗ


12:55 13.10.2023

Литовский перевозчик занизил стоимость ввозимых в Беларусь вездеходов почти в 11 раз.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, попытку сэкономить на таможенных платежах порядка 44 тыс. рублей пресекли брестские таможенники в пункте пропуска «Козловичи».

Три снегоболотохода торговой марки CAN-AM OUTLANDER 2023 г.в. перевозили из Литвы в грузовом автомобиле Mercedes. При проверке таможенники обратили внимание на низкую стоимость вездеходов, указанную в документах – 17 тыс. рублей. Рыночная цена только одного такого снегоболотохода составляет более 60 тыс. рублей. После проверки установлена реальная стоимость вездеходов – более 185 тыс. рублей.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Теперь литовскому перевозчику необходимо уплатить штраф до 55 тыс. рублей, предусмотренный санкцией данной статьи.
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