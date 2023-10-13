|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЛИТОВСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ЗАНИЗИЛ СТОИМОСТЬ ВВОЗИМЫХ В БЕЛАРУСЬ ВЕЗДЕХОДОВ ПОЧТИ В 11 РАЗ
12:55 13.10.2023
Литовский перевозчик занизил стоимость ввозимых в Беларусь вездеходов почти в 11 раз.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, попытку сэкономить на таможенных платежах порядка 44 тыс. рублей пресекли брестские таможенники в пункте пропуска «Козловичи».
Три снегоболотохода торговой марки CAN-AM OUTLANDER 2023 г.в. перевозили из Литвы в грузовом автомобиле Mercedes. При проверке таможенники обратили внимание на низкую стоимость вездеходов, указанную в документах – 17 тыс. рублей. Рыночная цена только одного такого снегоболотохода составляет более 60 тыс. рублей. После проверки установлена реальная стоимость вездеходов – более 185 тыс. рублей.
Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Теперь литовскому перевозчику необходимо уплатить штраф до 55 тыс. рублей, предусмотренный санкцией данной статьи.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 13.10.2023
Курсы в банках
на 13.10.2023
Конвертация в банках
на 13.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте