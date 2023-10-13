Прием заявок на новый XV сезон профориентационного проекта «Студент БГУ на неделю» стартовал в университете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, целью акции является популяризация образовательной деятельности вуза, его специальностей, а также помощь абитуриентам в выборе будущей профессии.

В период с 30 октября по 3 ноября у школьников будет возможность стать частью одного из 17 факультетов и институтов старейшего белорусского вуза, посетить учебные занятия и студенческие мероприятия, познакомиться с преподавателями и администрацией БГУ.

К участию приглашаются учащиеся 10-11 классов учреждений общего среднего и среднего специального образования, проживающие на постоянной основе в Минске или имеющие возможность на время проведения проекта ежедневно приезжать на учебу в столицу.

Чтобы стать студентом на неделю необходимо заполнить анкету и написать мотивационное письмо на тему «Почему я хочу стать студентом БГУ на неделю». Заявки принимаются до 17 октября включительно.

В университете обращают внимание, что записаться можно только на один факультет, а для заполнения заявки необходимо завести почтовый ящик на Gmail.

Организаторами мероприятия выступают управление по воспитательной работе с молодежью и Студенческий совет БГУ.

Проект «Студент БГУ на неделю» проводится с октября 2016 года во время весенних и осенних каникул школьников. Стартовой площадкой стал факультет журналистики БГУ. За период проведения его участниками стали более 1500 учащихся из разных регионов страны. Проект не имеет аналогов ни в одном белорусском университете по масштабу и количеству привлекаемых абитуриентов.