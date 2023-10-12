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ЭКОНОМИКА РБ


ШИРОКАЯ ДЕНЕЖНАЯ МАССА БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 16,8%


11:52 13.10.2023

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 октября 2023 года составил 71532,6 млн рублей, увеличившись с начала года на 16,8%. Такие данные содержатся в статотчете Национального банка.

В сентябре прирост замедлился до 3,7% с 4,65% в августе.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 октября 2023 года 9099,5 млн рублей, увеличившись в сентябре на 1,8%. С начала года рост показателя составил 32%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 22265,7 млн рублей, увеличившись за сентябрь на 3,3%. С начала года агрегат вырос на 21,6%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в сентябре выросла на 4,2% и на 1 октября составила 38562,0 млн рублей. С начала года рост показателя составил 23,7%.

При этом объем срочных рублевых депозитов составил 17284,1 млн рублей, увеличившись на 1,0% с начала года (в сентябре рост на 5,6%). Переводные депозиты на 1 октября составили 15248,2 млн рублей, увеличившись на 24,0% с начала года (в сентябре рост на 1,5%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 октября 2023 года составил 36555,0 млн рублей, увеличившись почти на 22% с начала года (в сентябре рост на 4,4%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в сентябре вырос на 3,6%, с начала года – вырос на 10,6% и на 1 октября составил 32532,3 млн рублей.

В 2023 году объем широкой денежной массы Беларуси вырос на 16,8% при том, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост показателя должен составить 12-16%.
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