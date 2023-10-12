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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛТОПГАЗКОМПЛЕКТ ПЛАНИРУЕТ РАСШИРИТЬ СФЕРУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БУТБ


11:43 13.10.2023

ОАО «Белтопгазкомплект», аккредитованное в качестве брокера на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), планирует не только увеличивать объемы и количество сделок, но и осваивать дополнительные товарные направления, представленные на биржевой торговой платформе. Об этом заявил директор предприятия Павел Ильинец во время визита в центральный офис БУТБ для получения нового брокерского сертификата, подтверждающего успешное прохождение процедуры продления аккредитации.

«За год, прошедший с момента нашей аккредитации в качестве брокера, наше предприятие приняло участие в 93 торговых сессиях, совершив 50 биржевых сделок на общую сумму более 7 млн BYN. В основном мы работали в секции лесопродукции, помогая отечественным производителям реализовывать на экспорт топливные брикеты на основе торфа. Помимо этого, мы активно использовали площадку промышленных и потребительских товаров с целью организации закупок широкой номенклатуры продукции для нужд предприятий системы ГПО „Белтопгаз“. В результате нам удалось заметно улучшить свои позиции в рейтинге деловой активности биржевых брокеров и вплотную приблизиться к первой десятке лидеров. Вместе с тем мы готовы идти дальше и расширять сферу своей брокерской деятельности, осваивая новые товарные позиции, актуальные для наших клиентов», - отметил Павел Ильинец.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в настоящее время на БУТБ аккредитованы около 60 биржевых брокеров, включая 21 нерезидента из 7 стран. По итогам января-сентября 2023 г. доля совершенных при участии биржевых брокеров сделок составила 19% от совокупного товарооборота БУТБ.
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