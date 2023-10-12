С понедельника очередь грузовиков на въезд в Литву увеличилась на 30%. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 более 1420 фур ожидает въезда в Литву. Самым загруженным по-прежнему остается маршрут через Мядининкай (Каменный Лог). За прошедшие сутки контрольные службы всех литовских погранпереходов оформили лишь 28% большегрузов от нормы», - говорится в сообщении.

Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в страны ЕС проследовало 52% фур.

Очереди легкового транспорта фиксируются перед всеми литовскими погранпереходами и польским Тересполем (Брест).