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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 2,8 МЛРД РУБЛЕЙ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ


11:24 13.10.2023

Формирование бюджета Гомельской области в январе-сентябре 2023 года обеспечивали более 830 тысяч плательщиков, в том числе 19 тысяч организаций, более 29 тысяч индивидуальных предпринимателей и 782 тысячи физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-сентябрь 2023 года в бюджет области поступило 2835,0 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 629,5 млн рублей, в местные бюджеты – 2205,5 млн рублей.

Более 80% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений пяти налогов: 31,6% – за счет подоходного налога, 30,0% – за счет налога на добавленную стоимость, 7,4% – за счет налога на прибыль, 7,2% – за счет налога на недвижимость, 4,7% – за счет акцизов.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области в январе-сентябре 2023 года поступило 2090,1 млн рублей. На их долю приходится 73,7% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 571,7 млн рублей (20,2%), индивидуальных предпринимателей – 91,7 млн рублей (3,2%), физических лиц – 81,4 млн рублей (2,9%).
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