В Беларуси на 13 октября намолочено 8451,7 тыс. тонн зерна с учетом рапса, из них 7410,9 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, Брестская, Гродненская и Минская области завершили сев озимых зерновых. На сегодня посеяно озимых зерновых на зерно по республике на 1427,6 тыс. га, что составляет 92,9% к плану.

Уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики. К настоящему времени убрано 126,6 тыс. га и намолочено 1027,9 тыс. тонн при урожайности 81,2 ц/га.

Кроме того, собрано 19567,6 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.

Все регионы страны завершили уборку гречихи.

Сельхозорганизации завершают уборку картофеля. В настоящее время накопано 689,8 тыс. тонн картофеля при урожайности 352,1 ц/га.

Аграрии также ведут уборку сахарной свеклы: накопано 2257,3 тыс. тонн при урожайности 457,2 ц/га.