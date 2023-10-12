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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО БОЛЕЕ 8,4 МЛН ТОНН ЗЕРНА С УЧЕТОМ РАПСА И КУКУРУЗЫ
10:42 13.10.2023
В Беларуси на 13 октября намолочено 8451,7 тыс. тонн зерна с учетом рапса, из них 7410,9 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, Брестская, Гродненская и Минская области завершили сев озимых зерновых. На сегодня посеяно озимых зерновых на зерно по республике на 1427,6 тыс. га, что составляет 92,9% к плану.
Уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики. К настоящему времени убрано 126,6 тыс. га и намолочено 1027,9 тыс. тонн при урожайности 81,2 ц/га.
Кроме того, собрано 19567,6 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.
Все регионы страны завершили уборку гречихи.
Сельхозорганизации завершают уборку картофеля. В настоящее время накопано 689,8 тыс. тонн картофеля при урожайности 352,1 ц/га.
Аграрии также ведут уборку сахарной свеклы: накопано 2257,3 тыс. тонн при урожайности 457,2 ц/га.
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