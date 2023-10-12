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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛТПП ПРИГЛАШАЕТ ЭКСПОРТЕРОВ ОБСУДИТЬ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ПРОДУКЦИИ


10:39 13.10.2023

14 ноября 2023 г. в Минске впервые пройдет форум для белорусского бизнес-сообщества «Лига экспорта», организатором которого выступает Национальный центр маркетинга.

«Белорусская торгово-промышленная палата будет участвовать в работе форума. Мы хотим понимать, что от нас необходимо экспортеру, где мы недорабатываем, в чем нужна помощь, исходя из велений времени и обстоятельств, которые сегодня есть, что нового мы должны предложить экспортеру», – поделился мнением о предстоящем мероприятии председатель БелТПП Михаил Мятликов.

Он ожидает, что на форуме будет обеспечен диалог между экспортерами и организациями - инструментами поддержки экспорта.

«Форум «Лига экспорта» должен привести к полному пониманию о нас и об экспортерах. Цель – продать белорусскую продукцию. С помощью каких инструментов – здесь мы должны прийти к общему согласию. Приглашаем экспортеров принять участие в работе форума и вместе с организациями, которые содействуют внешней торговле, обсудить и найти новые решения для продвижения белорусской продукции», – сказал М. Мятликов.

Более подробно с программой форума можно ознакомиться по ссылке.

В случае заинтересованности в участии необходимо заполнить регистрационную форму.

Участие белорусских компаний в мероприятии бесплатное.
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