В Минэкономики 12 октября 2023 года прошел семинар, на котором обсуждались перспективы внедрения цифрового белорусского рубля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, одной из актуальных задач в развитии платежного рынка Беларуси является внедрение цифровой валюты центрального банка. На сегодня Нацбанк совместно с заинтересованными уже провел в данном направлении большую работу: разработаны проект Концепции цифрового белорусского рубля и дорожная карта ЦБР.

Для более четкого понимая сущности данного явления, а также его дальнейшего учета при разработке стратегических документов на площадке Минэкономики представители Нацбанка подробно рассказали о подходах к реализации концепции, отдельно обозначив ключевые направления деятельности по разработке и внедрению цифрового белорусского рубля.

В ходе активной дискуссии состоялся продуктивный обмен мнениями о перспективах внедрения национальной цифровой валюты и его влиянии на традиционные механизмы денежно-кредитной политики.