|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЭКОНОМИКИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОГО БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ
10:30 13.10.2023
В Минэкономики 12 октября 2023 года прошел семинар, на котором обсуждались перспективы внедрения цифрового белорусского рубля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, одной из актуальных задач в развитии платежного рынка Беларуси является внедрение цифровой валюты центрального банка. На сегодня Нацбанк совместно с заинтересованными уже провел в данном направлении большую работу: разработаны проект Концепции цифрового белорусского рубля и дорожная карта ЦБР.
Для более четкого понимая сущности данного явления, а также его дальнейшего учета при разработке стратегических документов на площадке Минэкономики представители Нацбанка подробно рассказали о подходах к реализации концепции, отдельно обозначив ключевые направления деятельности по разработке и внедрению цифрового белорусского рубля.
В ходе активной дискуссии состоялся продуктивный обмен мнениями о перспективах внедрения национальной цифровой валюты и его влиянии на традиционные механизмы денежно-кредитной политики.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 12.10.2023
Курсы в банках
на 13.10.2023
Конвертация в банках
на 13.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте