Международная конференция молодых ученых «Цифровая трансформация – шаг в будущее» состоится 13 октября в БГУ (ул. К. Маркса, 31, ауд. 71а. Начало в 11.00). Мероприятие.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, форум, который пройдет в очно-дистанционном формате, соберет около 90 молодых ученых, аспирантов, магистрантов, студентов из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана и Китая.

В ходе научного мероприятия участники представят свои исследования и обсудят вопросы, связанные с технологическими инновациями; цифровой интеграции науки, образования, культуры и индустриального сектора; кадровыми, управленческими и социально-экономическими проблемами цифровой трансформации; цифровыми финансами и учетными технологиями; экономической безопасностью и защитой информации и др.

По итогам конференции опубликуют электронный сборник статей участников с включением в Российский индекс научного цитирования и разместят в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором мероприятия выступает экономический факультет БГУ.