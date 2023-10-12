Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 101%, с декабрем 2022 г. – 103,4%, из него на инвестиционные товары – 100,8% и 104,7% соответственно, промежуточные товары – 101,1% и 104,6%, потребительские товары – 100,2% и 101,1% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 100,8%, с декабрем 2022 г. – 91,6%, в том числе в растениеводстве – 106,3% и 97,3% соответственно, животноводстве – 99,3% и 90,2% соответственно.

Индекс цен в строительстве в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 103,5%, с декабрем 2022 г. – 112,2%, в том числе на строительно-монтажные работы – 102,8% и 109,6% соответственно, машины и оборудование – 102,3% и 111,3%, прочие работы и затраты – 109,5% и 120,5% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 101,1%, с декабрем 2022 г. – 113,5%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 100,1%, с декабрем 2022 г. – 100,6%.