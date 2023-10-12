|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 3,4%
09:14 13.10.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 101%, с декабрем 2022 г. – 103,4%, из него на инвестиционные товары – 100,8% и 104,7% соответственно, промежуточные товары – 101,1% и 104,6%, потребительские товары – 100,2% и 101,1% соответственно.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 100,8%, с декабрем 2022 г. – 91,6%, в том числе в растениеводстве – 106,3% и 97,3% соответственно, животноводстве – 99,3% и 90,2% соответственно.
Индекс цен в строительстве в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 103,5%, с декабрем 2022 г. – 112,2%, в том числе на строительно-монтажные работы – 102,8% и 109,6% соответственно, машины и оборудование – 102,3% и 111,3%, прочие работы и затраты – 109,5% и 120,5% соответственно.
Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 101,1%, с декабрем 2022 г. – 113,5%.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 100,1%, с декабрем 2022 г. – 100,6%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 12.10.2023
Курсы в банках
на 13.10.2023
Конвертация в банках
на 13.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте