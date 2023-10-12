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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 200 КОМПАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ENERGY EXPO В МИНСКЕ
18:00 12.10.2023
Более 200 компаний и организаций примут участие в форуме Energy Expo, который пройдет в Минске 17-20 октября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, деловая программа форума уже опубликована: она включает около 20 мероприятий.
В частности, это конференции, семинары, круглые столы по актуальным вопросам развития ТЭК - атомная энергетика и роль БелАЭС в достижении целей устойчивого развития, цифровизация промышленного, топливно-энергетического и нефтехимического комплексов, развитие электротранспорта, использование местных видов топлива и другие.
На выставке посетители смогут ознакомиться с новейшими технологиями и оборудованием в сфере электроэнергетики, газовой отрасли, энерго- и ресурсосберегающих технологий, цифрового развития, экологии.
Зарегистрироваться на форум можно здесь.
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