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ЭКОНОМИКА РБ
НОВАЯ СЕТЬ ЭЛЕКТРОЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ SKAT ПОЯВИТСЯ В БЕЛАРУСИ
17:25 12.10.2023
Новая сеть электрозарядных станций SKAT появится в Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Согласно информации, проект будет реализован ОАО «Белсельэлектросетьстрой».
Открытие первой станции для электромобилей под новым брендом состоялось сегодня в Колодищах Минского района.
Как отметил генеральный директор компании Юрий Лавриенко, до конца года планируется выпустить 15 таких станций, в будущем ежегодно будет производится около 100.
Новые зарядные станции оснащены разъемами для китайских электромобилей GB/T. Они будут обеспечивать как быструю зарядку электрокаров - за 15-40 минут, так и медленную - в течение 6-8 часов, в зависимости от мощности и комплектации станций.
Кроме того, ОАО «Белсельэлектросетьстрой» будет участвовать в проектах по переводу общественного транспорта на электрический в Жодино и Шклове.
"Эти работы будут содействовать снижению уровня загрязнения воздуха, оздоровлению городской среды, - сказал Юрий Лавриенко. - На нашу компанию возложена важная функция - спроектировать и построить электрозарядные станции, внешние и внутренние сети электроснабжения, необходимые для их функционирования, в этих городах".
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