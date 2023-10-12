Новая сеть электрозарядных станций SKAT появится в Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Согласно информации, проект будет реализован ОАО «Белсельэлектросетьстрой».

Открытие первой станции для электромобилей под новым брендом состоялось сегодня в Колодищах Минского района.

Как отметил генеральный директор компании Юрий Лавриенко, до конца года планируется выпустить 15 таких станций, в будущем ежегодно будет производится около 100.

Новые зарядные станции оснащены разъемами для китайских электромобилей GB/T. Они будут обеспечивать как быструю зарядку электрокаров - за 15-40 минут, так и медленную - в течение 6-8 часов, в зависимости от мощности и комплектации станций.

Кроме того, ОАО «Белсельэлектросетьстрой» будет участвовать в проектах по переводу общественного транспорта на электрический в Жодино и Шклове.

"Эти работы будут содействовать снижению уровня загрязнения воздуха, оздоровлению городской среды, - сказал Юрий Лавриенко. - На нашу компанию возложена важная функция - спроектировать и построить электрозарядные станции, внешние и внутренние сети электроснабжения, необходимые для их функционирования, в этих городах".