20 октября 2023 года на базе Гродненского областного исполнительного комитета пройдет семинар, посвященный вопросам практического применения закона «Об урегулировании неплатежеспособности».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, на семинаре обсудят роль местных органов власти в урегулировании неплатежеспособности и особенности осуществления деятельности управляющих в рамках нового закона «Об урегулировании неплатежеспособности».

В работе семинара планируется участие заместителя председателя Верховного суда, председателя судебной коллегии по экономическим делам Юрия Кобеца, судьи Верховного суда Виктора Шильченка, руководства и судей экономического суда Гродненской области, представителей Министерства экономики, местных органов власти, антикризисных управляющих.