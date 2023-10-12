В ряде регионов Беларуси сев озимых зерновых культур, уборка кукурузы, сахарной свеклы, картофеля, соломы, подъем зяби ведется медленными темпами. Эти факты выявлены в ходе проведенных Комитетом госконтроля проверок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, остаются площади недосеяных озимых зерновых культур (около 16% на 5 октября), при том, что оптимальные агротехнические сроки сева в некоторых регионах уже истекли.

В ряде хозяйств выявлены факты проведения сева без внесения минеральных удобрений (или с внесением отдельных видов), по некачественно подготовленной почве и неотрегулированными посевными агрегатами.

Кроме того, на местах недостаточными темпами ведется уборка кукурузы на силос и на зерно.

По результатам проверок Комитет госконтроля предложил правительству совместно с Минсельхозпродом и облисполкомами оперативно принять меры по завершению уборочных и полевых работ в сжатые сроки.