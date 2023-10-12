В ОАО «Тихиничи» Рогачевского района открыли современный животноводческий комплекс. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».

Согласно информации, масштабное строительство вблизи деревни Озераны на территории существующей молочно-товарной фермы, развернулось в декабре прошлого года. Мощности комплекса с замкнутым циклом производства, рассчитанные на 776 голов, в том числе 576 голов дойного стада, позволят производить более 4000 тонн молока в год. Обслуживать это большое хозяйство будут 31 человек.

Введение в эксплуатацию нового современного комплекса позволит увеличить дойное стадо до 5,5 тысяч голов, а значит увеличится и производство молока на 15-20%.

Всего в Гомельской области в соответствии с указом возводят 10 молочно-товарных ферм.