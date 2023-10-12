ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ТОВАРООБОРОТ ПРЕДПРИЯТИЙ МИНПРОМА СО СТРАНАМИ СНГ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 25%


14:52 12.10.2023

Товарооборот предприятий Министерства промышленности Беларуси со странами СНГ за 8 месяцев 2023 года увеличился по отношению к аналогичному периоду прошлого года почти на 25% и превысил $5,6 млрд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, экспорт в страны СНГ за январь-август возрос почти на треть.

«С Россией развивается сотрудничество по формированию и реализации инвестиционных импортозамещающих проектов, по развитию кооперационных проектов по сборке сельскохозяйственной, дорожно-строительной, лесной техники, лифтового оборудования», - проинформировали в ведомстве.

Кроме того, реализуются совместные проекты в сфере кооперационного сотрудничества и с партнерами из других стран СНГ. В частности, это развитие сборочных производств тракторов, комбайнов, сельхозтехники в Казахстане, тракторов, комбайнов и автотехники в Азербайджане, сельхозтехники, лифтового оборудования в Кыргызстане и Таджикистане.

«Сохранение и увеличение кооперационного взаимодействия между государствами-участниками СНГ, особенно в промышленной сфере, позволит нарастить экономический потенциал всего интеграционного объединения. На сегодняшний день для каждого из государств-участников СНГ есть возможность для успешного и взаимовыгодного сотрудничества в рамках союза, потенциал которого позволяет обеспечивать ежегодный рост товарооборота, развитие производственной кооперации, увеличение на союзном рынке доли инновационной продукции, а также взаимное обеспечение выпускаемой промышленной продукции», – прокомментировал начальник главного управления внешнеэкономических связей Министерства промышленности Виталий Борчук.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.10.2023
валюта курс
EUR 3.4936
USD 3.2901
RUB 3.3911
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4992 -0.0524
USD 3.2901 -0.0604
RUB 3.3911 +0.0419
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4950 3.5090
USD 3.2880 3.2980
RUB 3.3750 3.3850
подробнее

Конвертация в банках
на 12.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0620 1.0640
EUR/RUB 103.0000 103.9000
USD/RUB 96.8000 97.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте