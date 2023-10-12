Товарооборот предприятий Министерства промышленности Беларуси со странами СНГ за 8 месяцев 2023 года увеличился по отношению к аналогичному периоду прошлого года почти на 25% и превысил $5,6 млрд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, экспорт в страны СНГ за январь-август возрос почти на треть.

«С Россией развивается сотрудничество по формированию и реализации инвестиционных импортозамещающих проектов, по развитию кооперационных проектов по сборке сельскохозяйственной, дорожно-строительной, лесной техники, лифтового оборудования», - проинформировали в ведомстве.

Кроме того, реализуются совместные проекты в сфере кооперационного сотрудничества и с партнерами из других стран СНГ. В частности, это развитие сборочных производств тракторов, комбайнов, сельхозтехники в Казахстане, тракторов, комбайнов и автотехники в Азербайджане, сельхозтехники, лифтового оборудования в Кыргызстане и Таджикистане.

«Сохранение и увеличение кооперационного взаимодействия между государствами-участниками СНГ, особенно в промышленной сфере, позволит нарастить экономический потенциал всего интеграционного объединения. На сегодняшний день для каждого из государств-участников СНГ есть возможность для успешного и взаимовыгодного сотрудничества в рамках союза, потенциал которого позволяет обеспечивать ежегодный рост товарооборота, развитие производственной кооперации, увеличение на союзном рынке доли инновационной продукции, а также взаимное обеспечение выпускаемой промышленной продукции», – прокомментировал начальник главного управления внешнеэкономических связей Министерства промышленности Виталий Борчук.