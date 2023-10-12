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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В УСКОРЕННОЙ РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВ


14:40 12.10.2023

Отечественные предприятия заинтересованы в ускоренной разработке стандартов. Такое мнение высказала первый заместитель председателя Госстандарта Елена Моргунова на пресс-конференции.

По ее словам, национальная система стандартизации совершенствуется в соответствии с происходящими изменениями в экономике, технологиях и бизнес-процессах.

«В 2022 году Госстандарт разработал и принял дополнения в принятую Стратегию развития стандартизации Республики Беларусь до 2030 года. Новации активно обсуждались с органами госуправления, промышленностью, бизнесом, наукой и образованием, уточнялись по их замечаниям и предложениям, – прокомментировала Елена Моргунова. – Отечественные предприятия заинтересованы в ускоренной разработке стандартов, устанавливающих современные требования к импортозамещающей продукции, на основе международных стандартов, и «стандартах для экспорта», учитывающих требования к продукции в странах-экономических партнерах. Госстандарт оказывает поддержку в изучении требований к продукции в странах экспорта, разработке необходимых стандартов, а также проведении оценки научно-технического уровня действующих стандартов».

Фонд действующих в Республике Беларусь государственных стандартов сегодня насчитывает более 31 200 документов. С учетом приоритетности экспортных рынков 82% из этого количества – межгосударственные стандарты (ГОСТ), что обеспечивает безбарьерную торговлю на постсоветском пространстве и в рамках ЕАЭС.

В 2023 г. утверждено порядка 470 государственных стандартов (СТБ и ГОСТ) и изменений в действующие стандарты. Около 65 % из них гармонизированы с международными требованиями, что способствует применению признанных в мире технических решений, устранению технических барьеров, росту экспортных возможностей.

Как отметила Елена Моргунова, чтобы стандарт был востребован, в его разработке должны участвовать все заинтересованные стороны.

«Такая возможность реализуется в технических комитетах по стандартизации, вырабатывающих техническую политику в той или иной области. В современных условиях важно максимально ее использовать», – сказала она.

Сегодня в республике действует 46 технических комитетов по стандартизации. Область их деятельности охватывает основные отрасли отечественной промышленности: автомобиле- и тракторостроение, легкую, пищевую, электротехническую промышленность, строительство, лесоматериалы и др. Ряд технических комитетов работает по вопросам стандартизации в сфере услуг.

В состав технических комитетов по стандартизации входят представители предприятий-изготовителей продукции, научно-исследовательских институтов, учреждений образования, общественных и бизнес-ассоциаций республики, органов по сертификации и испытательных лабораторий.
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