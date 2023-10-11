ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ БГУ ПРЕДСТАВЯТ НА ВЫСТАВКЕ-ФОРУМЕ IT-АКАДЕМГРАДА «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В БЕЛАРУСИ»


13:08 12.10.2023

Инновационные разработки БГУ представят на II выставке-форуме IT-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси», которая пройдет 12-13 октября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, экспонаты БГУ покажут в трех тематических направлениях: «Интеллектуальные системы», «Образовательные технологии» и «Безопасность и экология».

Впервые БГУ продемонстрирует «Корпоративную автоматизированную систему проектирования управления и сопровождения горных работ». Это комплекс программного обеспечения (ПО), который внедряется на предприятия горнодобывающей промышленности для автоматизации работы при проектно-добывающей деятельности. В частности, ПО включает модули расчета деформации поверхности в районе подработки, мощный функциональный набор для горного проектировщика, маркшейдера и геолога, а также модули расчета устойчивости.

Также посетители познакомятся с «Комплексом программных средств информационно-аналитической системы поддержки принятия решений по контролю и анализу деятельности по добыче полезных ископаемых». Это программный пакет, который содержит информацию о проведении работ по добыче полезных ископаемых. Он в автоматическом режиме обрабатывает снимки спутника местности и контролирует соблюдение территориальных границ по выполнению работ. Программное обеспечение используется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, а также областными комитетами ведомства.

«Информационный ресурс для мониторинга окружающей среды» представит Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова БГУ. Это сайт с интерактивными картами отдельного региона. Они включают в себя информацию о показателях атмосферного воздуха, сточных, подземных и поверхностных водах, химических загрязнений земли, уровня радиации. Например, при выборе точки на карте атмосферного воздуха можно увидеть его детальный разбор на компоненты и проанализировать уровень загрязнения. Кроме того, посетители выставки смогут увидеть макет спутника BSUSat-2, учебным робототехническим конструктором RoboCake, программно-аппаратным учебно-методическим комплексом по курсу «Моделирование и программирование в среде ROS робототехнических устройств» и др.

Все разработки вуза будут представлены в коллективном разделе научно-технических разработок организаций Министерства образования Беларуси.

Организатором научного мероприятия выступает Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.10.2023
валюта курс
EUR 3.5528
USD 3.3505
RUB 3.3492
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5516 +0.0078
USD 3.3505 +0.0001
RUB 3.3492 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4950 3.5090
USD 3.2880 3.2980
RUB 3.3750 3.3850
подробнее

Конвертация в банках
на 12.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0620 1.0640
EUR/RUB 103.0000 103.9000
USD/RUB 96.8000 97.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте