Инновационные разработки БГУ представят на II выставке-форуме IT-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси», которая пройдет 12-13 октября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, экспонаты БГУ покажут в трех тематических направлениях: «Интеллектуальные системы», «Образовательные технологии» и «Безопасность и экология».

Впервые БГУ продемонстрирует «Корпоративную автоматизированную систему проектирования управления и сопровождения горных работ». Это комплекс программного обеспечения (ПО), который внедряется на предприятия горнодобывающей промышленности для автоматизации работы при проектно-добывающей деятельности. В частности, ПО включает модули расчета деформации поверхности в районе подработки, мощный функциональный набор для горного проектировщика, маркшейдера и геолога, а также модули расчета устойчивости.

Также посетители познакомятся с «Комплексом программных средств информационно-аналитической системы поддержки принятия решений по контролю и анализу деятельности по добыче полезных ископаемых». Это программный пакет, который содержит информацию о проведении работ по добыче полезных ископаемых. Он в автоматическом режиме обрабатывает снимки спутника местности и контролирует соблюдение территориальных границ по выполнению работ. Программное обеспечение используется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, а также областными комитетами ведомства.

«Информационный ресурс для мониторинга окружающей среды» представит Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова БГУ. Это сайт с интерактивными картами отдельного региона. Они включают в себя информацию о показателях атмосферного воздуха, сточных, подземных и поверхностных водах, химических загрязнений земли, уровня радиации. Например, при выборе точки на карте атмосферного воздуха можно увидеть его детальный разбор на компоненты и проанализировать уровень загрязнения. Кроме того, посетители выставки смогут увидеть макет спутника BSUSat-2, учебным робототехническим конструктором RoboCake, программно-аппаратным учебно-методическим комплексом по курсу «Моделирование и программирование в среде ROS робототехнических устройств» и др.

Все разработки вуза будут представлены в коллективном разделе научно-технических разработок организаций Министерства образования Беларуси.

Организатором научного мероприятия выступает Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси.