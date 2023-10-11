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ЭКОНОМИКА РБ


В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ БЕЛАРУСИ НА НАЧАЛО ОКТЯБРЯ НАХОДИЛОСЬ 495 ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ


12:59 12.10.2023

В производстве экономических судов Беларуси на 30 сентября 2023 года находилось 552 дела об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых о банкротстве организаций частной формы собственности 495 дел.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 57 делам .

В сентябре 2023 года производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, не возбуждались.

Экономическими судами завершены ликвидационные производства по делам в отношении: государственного унитарного специализированного строительного предприятия «Пинская СПМК-5», ОАО «Межаны», ОАО «Гомельский комбинат строительных конструкций», ОАО «Хойникский комбинат бытового обслуживания», ОАО «МОТОВЕЛО», коммунального дочернего унитарного предприятия по оказанию услуг «ЖодиноЖилТепло Сервис», ЗАО «Сопотекс».

Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Гомельский винодельческий завод» прекращено.
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