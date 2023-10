Проект плана государственной стандартизации на 2024 год предусматривает разработку более 350 стандартов. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления технического нормирования и стандартизации Госстандарта Оксана Гришкевич.

По ее словам, в 2024 г. приоритетными направлениями являются стандарты по безопасности и качеству пищевой продукции, продукции легкой промышленности, электротранспорта и его компонентов, зарядных станций, сельскохозяйственных машин, стандарты в сфере пожарной безопасности, а также стандарты, взаимосвязанные с техническими регламентами ЕАЭС. Соответствующий план Госстандарт утвердит в декабре этого года.

«В Беларуси запланировано создание объекта для испытаний беспилотных транспортных средств. Сейчас мы прорабатываем, какие стандарты необходимо предусмотреть к разработке на требования и методы испытаний этих транспортных средств», – уточнила Оксана Гришкевич.

Что касается плана государственной стандартизации на 2023 год, то он был разработан с акцентом на деятельность технических комитетов по стандартизации. Осуществляя его мониторинг, Госстандарт сформировал определенный рейтинг. Так, больше всего разрабатывается стандартов в рамках ТК BY 16 «Продовольственное сырье и продукты его переработки» – 43 стандарта, ТК BY 11 «Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства» и ТК BY 12 «Легкая промышленность» – по 26 стандартов.

В рамках программы Союзного государства по обеспечению целевого применения космических систем дистанционного зондирования Земли также разрабатывается целый комплекс стандартов.

«Их использование направлено на решение хозяйственных задач, например, разглядеть очаги пожаров и стихийных бедствий, следить за состоянием озер и рек, лесов, отслеживать перемещение сельхозтехники», – отметила Оксана Гришкевич.