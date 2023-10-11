Налоговые органы Витебской области за 9 месяцев 2023 года установили 74 факта неуплаты подоходного налога с физических лиц, в том числе 49 фактов в результате выплаты заработной платы «в конверте».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, предъявлено к уплате в бюджет подоходного налога на общую сумму 6883,4 тыс. рублей.