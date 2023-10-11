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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ НАКОПАЛИ 680,6 ТЫС. ТОНН КАРТОФЕЛЯ И БОЛЕЕ 2,1 МЛН ТОНН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
11:42 12.10.2023
Сельхозорганизации Беларуси накопали 680,6 тыс. тонн картофеля при урожайности 352,2 ц/га и 2179,1 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 456,5 ц/га.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, на 12 октября в стране намолочено 8395,9 тыс. тонн зерна с учетом рапса, из них 7355,1 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой).
Брестская, Гродненская и Минская области завершили сев озимых зерновых. Посеяно озимых зерновых на зерно по республике на 1419,6 тыс. га, или 92,3% к плану.
Уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики. На сегодня убрано 122,2 тыс. га и намолочено 988,1 тыс. тонн данной культуры при урожайности 80,8 ц/га.
Собрано 19261,0 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.
Завершили уборку гречихи Брестская, Гродненская, Минская, Гомельская и Могилевская области: намолочено 51,3 тыс. тонн при урожайности 14,5 ц/га.
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