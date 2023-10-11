В литовском пункте пропуска «Мядининкай» за сутки оформили всего 25 грузовика из 500 возможных. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 наибольшее скопление большегрузов сохраняется перед литовским пунктом пропуска «Мядининкай» (Каменный Лог). За прошедшие сутки его контрольные службы оформили всего 5% большегрузов от нормы, т.е. 1 фура в час из 20 возможных. Сотрудники остальных литовских погранпереходов приняли на свою территорию всего 37% грузовиков», - говорится в сообщении.

Через латвийский пункт пропуска «Патерниеки» (Григоровщина) и польский «Кукурыки» (Козловичи) в страны ЕС въехало 58% и 55% фур от нормы соответственно.

Очереди легкового транспорта фиксируются перед всеми литовскими пунктами пропуска.