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ЭКОНОМИКА РБ


ГПК БЕЛАРУСИ ОТМЕЧАЕТ НАИБОЛЬШЕЕ СКОПЛЕНИЕ ГРУЗОВИКОВ ПЕРЕД ЛИТОВСКИМ ПУНКТОМ ПРОПУСКА «МЯДИНИНКАЙ»


11:05 12.10.2023

В литовском пункте пропуска «Мядининкай» за сутки оформили всего 25 грузовика из 500 возможных. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 наибольшее скопление большегрузов сохраняется перед литовским пунктом пропуска «Мядининкай» (Каменный Лог). За прошедшие сутки его контрольные службы оформили всего 5% большегрузов от нормы, т.е. 1 фура в час из 20 возможных. Сотрудники остальных литовских погранпереходов приняли на свою территорию всего 37% грузовиков», - говорится в сообщении.

Через латвийский пункт пропуска «Патерниеки» (Григоровщина) и польский «Кукурыки» (Козловичи) в страны ЕС въехало 58% и 55% фур от нормы соответственно.

Очереди легкового транспорта фиксируются перед всеми литовскими пунктами пропуска.
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