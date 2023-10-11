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ЭКОНОМИКА РБ


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 3%


10:36 12.10.2023

Потребительские цены в Минской области в сентябре 2023 года выросли по сравнению с августом на 0,7%, с декабрем 2022 года – на 3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за сентябрь 2023 года потребительские цены снизились на 0,3% по сравнению с сентябрем 2022 года. В январе-сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены подскочили на 4,1%.

Продовольственные товары в сентябре 2023 года подорожали по сравнению с августом на 0,5%, с декабрем 2022 года – на 2,8%. Годовой рост цен в сентябре 2023 года составил 1,5%. За январь-сентябрь 2023 года цены на продтовары повысились на 6,2% к уровню января-сентября 2022 года.

Непродовольственные товары в сентябре 2023 года подорожали по сравнению с августом на 1%, с декабрем 2022 года - на 3,2%. При этом за сентябрь 2023 года к уровню сентября 2022 года цены снизились на 2,6%. В январе-сентябре текущего года непродовольственные товары подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 1,4%.

Цены на услуги в сентябре 2023 года увеличились по сравнению с августом на 1,1%, с декабрем 2022 года – на 7,3%. В сентябре 2023 года услуги подорожали по сравнению с сентябрем 2022 года на 8%. За январь-сентябрь 2023 года стоимость услуг выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,6%.
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