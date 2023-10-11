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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОРАБАТЫВАЮТСЯ ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
10:23 12.10.2023
В Беларуси прорабатываются вопросы стандартизации в области искусственного интеллекта. Об этом на пресс-конференции сообщил директор БелГИСС Александр Скуратов.
«Тема искусственного интеллекта и стандартов в этой сфере серьезно прорабатывается. Пока действующие стандарты на этот объект в нашей стране отсутствуют. Однако у нас действует технический комитет по стандартизации ТК BY 38 «Смарт-индустрия», деятельность которого направлена на создание базовых стандартов, касающихся цифровизации промышленности и иных технологий Индустрии 4.0, в том числе искусственного интеллекта, больших данных и других объектов», – сказал он.
По его словам, Беларусь изучила опыт Российской Федерации в области стандартизации искусственного интеллекта, чтобы скоординировать совместные работы в этом направлении, а также рассмотреть возможность принятия в республике базовых положений российских национальных стандартов. В настоящее время этот вопрос находится в проработке.
«Мы получили мнение участников профильного технического комитета по стандартизации. По результатам анализа, если отзывы окажутся положительными, такие базовые положения в области искусственного интеллекта будут заложены и в Беларуси на уровне тех требований, которые определены в российских стандартах. Отмечу, что Россия в сфере стандартизации искусственного интеллекта очень преуспела», – подчеркнул директор БелГИСС.
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