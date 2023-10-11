Прокуратура Могилева инициировала административный процесс в отношении юридического лица, в интересах которого передавалась взятка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, прокурор Могилева начал административный процесс по ст.24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в отношении частной строительной компании, осуществляющей деятельность на территории Могилева, один из работников которой передал в интересах данной организации взятку должностному лицу государственного унитарного предприятия.

Согласно ст.24.59 КоАП передача материальных ценностей либо предоставление выгод имущественного характера от имени или в интересах юридического лица должностному лицу для него самого или его близких, которые передаются (предоставляются) исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах такого юридического лица какого-либо действия, которое это должностное лицо должно было или могло совершить с использованием своих служебных полномочий, если действия лица, совершившего такие передачу или предоставление, образуют состав преступления, предусмотренного статьей 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь, установленный процессуальным решением, влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 200 процентов от стоимости переданных материальных ценностей, предоставленных выгод имущественного характера, но не менее 50 базовых величин.

Экономический суд Могилевской области рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, подготовленные прокуратурой Могилева.

В итоге частная строительная компания привлечена к ответственности по ст.24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и подвергнута взысканию в виде штрафа в размере 50 базовых величин (1850 рублей).