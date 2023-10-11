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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 130 СТУДЕНТОВ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ СТАРТОВАВШЕГО В МИНСКЕ МАСШТАБНОГО КОНКУРСА DIGITAL-ИДЕЙ
09:41 12.10.2023
В Минске стартовал масштабный конкурс digital-идей, концепций и решений, на который зарегистрировались более 130 студентов из 20-ти белорусских вузов.
Организовали Хакатон компания МТС и БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, в финале команда, представившая самый достойный проект, получит приз 5 000 белорусских рублей.
Среди участников Хакатона — студенты ведущих вузов Беларуси: БГУ, БНТУ, БГУиР, БГЭУ, БГТУ, МГЛУ, Института предпринимательской деятельности, Гродненского медицинского университета и Брестского госуниверситета. Регистрацию прошли как первокурсники, так и выпускники, а также магистранты этих учебных заведений.
«Хочется выразить большую благодарность компании МТС, которая верит в созидательную силу нашей молодежи и дает ей уникальную возможность реализовать свой потенциал. Уверен, что по результатам мероприятия мы увидим много нестандартных решений, которые компания МТС может использовать для своего развития», - отметил Егор Олиферко, руководитель молодежного межвузовского предпринимательского сообщества StartUp Space.
Участникам предстоит работать над непростым заданием: надо предложить эффективные варианты расширения возможностей для онлайн-покупок с помощью приложения «Мой МТС», в том числе в интернет-магазине МТС.
«Е-commerce — стремительно развивающийся тренд, которому следуют все игроки рынка. Компания МТС в этом направлении постоянно идет вперед, улучшая услуги и сервисы, предоставляемые клиентам. Поэтому мы будем рады свежим идеям, которые помогут вывести пользовательский сервис на новый уровень», — подчеркнул Александр Капчук, начальник отдела интернет-продаж компании МТС.
Разрабатывать решения участники будут на протяжении трех дней: в первый день Хакатона команды прослушали лекции от специалистов МТС, во второй день они пройдут обучающие тренинги от приглашенных экспертов, а в третий — презентуют свои проекты в формате питчей авторитетному жюри.
«Мы знаем, сколько талантливых молодых людей в Беларуси, готовых уже на этапе учебы в вузе решать «взрослые» задачи во многих сферах: телекоммуникационной или IT, в менеджменте или маркетинге. Хакатон для них станет или началом их профессионального становления, или прокачкой навыков, а может просто полезным нетворкингом и увлекательным событием», — резюмировала Мария Позняк, руководитель группы по связям с общественностью компании МТС.
Приз в 5000 белорусских рублей от компании МТС получит та команда, которая предоставит наиболее подходящую под критерии идею, концепцию или иной продукт.
Финал Хакатона состоится 13 октября 2023 г.
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