С начала 2023 года в Беларуси вступили в действие 1055 стандартов, 700 среди них – новые. Об этом сообщил директор БелГИСС Александр Скуратов на пресс-конференции.

По его словам, большинство из них – это стандарты для машиностроительной, химической и электротехнической отраслей, а также сельского хозяйства и продовольствия.

«В социальном секторе упор делается на создание доступной среды для всех. Разработаны и введены в действие с 1 июня 2023 г. семь государственных стандартов, которые устанавливают требования доступности на пляжах и водоемах, к средствам помощи для незрячих людей и людей с нарушением зрения, звуковым сигналам на дорожных светофорах и пешеходных переходах, вспомогательным средствам для облегчения ходьбы. В их числе и стандарт по проектированию и разработке когнитивно-доступных систем, включая устройства и услуги, а также создание доступной среды», - сказал Александр Скуратов.

Он также акцентировал внимание на важности соответствия государственных стандартов Беларуси международным требованиям.

«Мы проводим анализ требований стран дальней дуги и понимаем, что международные стандарты являются пропуском на многие рынки. Соответствие требованиям международных и европейских стандартов – это высокая планка, которая позволяет нашему экспортно ориентированному государству продавать продукцию в любые страны. Таким образом, гармонизация стандартов – одно из важнейших направлений развития стандартизации в республике», – сказал директор БелГИСС.