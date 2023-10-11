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ЭКОНОМИКА РБ


С НАЧАЛА 2023 ГОДА В БЕЛАРУСИ ВСТУПИЛИ В ДЕЙСТВИЕ 1055 СТАНДАРТОВ, 700 СРЕДИ НИХ – НОВЫЕ


09:19 12.10.2023

С начала 2023 года в Беларуси вступили в действие 1055 стандартов, 700 среди них – новые. Об этом сообщил директор БелГИСС Александр Скуратов на пресс-конференции.

По его словам, большинство из них – это стандарты для машиностроительной, химической и электротехнической отраслей, а также сельского хозяйства и продовольствия.

«В социальном секторе упор делается на создание доступной среды для всех. Разработаны и введены в действие с 1 июня 2023 г. семь государственных стандартов, которые устанавливают требования доступности на пляжах и водоемах, к средствам помощи для незрячих людей и людей с нарушением зрения, звуковым сигналам на дорожных светофорах и пешеходных переходах, вспомогательным средствам для облегчения ходьбы. В их числе и стандарт по проектированию и разработке когнитивно-доступных систем, включая устройства и услуги, а также создание доступной среды», - сказал Александр Скуратов.

Он также акцентировал внимание на важности соответствия государственных стандартов Беларуси международным требованиям.

«Мы проводим анализ требований стран дальней дуги и понимаем, что международные стандарты являются пропуском на многие рынки. Соответствие требованиям международных и европейских стандартов – это высокая планка, которая позволяет нашему экспортно ориентированному государству продавать продукцию в любые страны. Таким образом, гармонизация стандартов – одно из важнейших направлений развития стандартизации в республике», – сказал директор БелГИСС.
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