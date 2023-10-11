В сети электрозарядных станций Evika появилось сразу пять новых адресов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», две ЭЗС уже работают в Жодино, по одной – в Гомеле, Барановичах, Бресте.

В Жодино зарядить электрокар можно по адресам: ул. 50 лет Октября, 23а и ул. Советская, 1, корп. 1. Там установлены однопостовые станции мощностью 22 кВт.

В Гомеле по ул. Пушкина, 6 установлена двухпостовая ЭЗС – 2х22 кВт. Двухпостовая ЭЗС может заряжать одновременно два электрокара или авто с гибридным двигателем, обеспечивая полную зарядку батареи переменным током за 4-8 часов.

В Барановичах однопостовая станция Evika расположена на ул. Жукова, 16/2. В Бресте на ул. Вульковской, 58/1 также установлена однопостовая станция мощностью 22 кВт.

Бренд Evika успешно развивается, дополняя портфолио технологичных решений компании «Белтелеком». Владельцы электрокаров оценили преимущества зарядки с помощью Evika, главные из которых – комфорт и безопасность. ЭЗС располагаются преимущественно в спальных районах, возле офисов или бизнес-центров, при этом каждая станция находится под видеоконтролем. Как результат – каждый месяц количество электрозарядных сессий увеличивается.

Белтелеком продолжит развивать и популяризировать свой бренд электрозаправок. До конца года сеть Evika значительно расширится.

Чтобы зарядиться, необходимо установить мобильное приложение ISKRA. Оно поможет найти ближайшую зарядную станцию на карте и проложить к ней маршрут, узнать технические параметры сессии, следить за ходом зарядки, просмотреть историю сессий. Приложение ISKRA доступно для скачивания в App Store на IOS и в Google play на Android.

Стоимость услуги – 0,4 рубля за 1 кВт*ч. Произвести оплату можно картами самых популярных платежных систем.

Сайт evika.by поможет владельцам электромобилей быстро найти ближайшую зарядную станцию для своего транспортного средства. Ресурс предлагает удобный поиск адресов электрозаправок Evika. Нужно лишь ввести свой город или район, и ресурс предложит список всех доступных ЭЗС.