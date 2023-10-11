Репетиционное тестирование стартует в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, первый этап начался 10 октября в Лицее БГУ (ул. Ульяновская, 8). Репетиционное тестирование (РТ) будет проходить со вторника по пятницу в 16.30 и в субботу в 10.00.

Также РТ запланировано с 13 октября в Институте дополнительного образования вуза (ул. Академическая, 25). С расписанием можно ознакомиться на сайте Абитуриент БГУ.

Регистрация на РТ проводится на сайте Республиканского института контроля знаний.

Первый этап завершится в декабре. Второй стартует в следующем году, с января по февраль, а третий – с марта по апрель.

Репетиционное тестирование (РТ) дает возможность узнать тематику тестовых заданий, приобрести технические навыки заполнения бланка ответов, проверить уровень знаний по выбранным учебным предметам, устранить пробелы по ранее изученному материалу, а также определиться с выбором профессии и соответствующего учреждения образования.

Обработка бланков ответов и выдача результатов осуществляется по технологии централизованного тестирования и централизованного экзамена.