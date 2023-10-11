Согласно данным Ozon, по итогам 9 месяцев 2023 года оборот продавцов из Беларуси в денежном выражении увеличился в 3 раза, а количество оформленных у них заказов выросло в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Благодаря маркетплейсу локальные предприниматели получили доступ к огромному рынку сбыта и многомиллионной покупательской аудитории: за последние девять месяцев большая часть заказов была оформлена покупателями из России. По данным компании, россияне стали заказывать из Беларуси в 4 раза чаще, чем в прошлом году, а средний чек превысил 65 белорусских рублей.

Рост показывает и число заказов, оформленных покупателями внутри Беларуси. Оно также увеличилось в 4 раза. Средний чек на такие заказы составил около 40 белорусских рублей.

Чаще всего у белорусских продавцов на Ozon заказывали товары повседневного спроса: чистящие и моющие средства, зоотовары, а также строительные материалы и аксессуары для автомобилей.

Характерно, что покупатели из России чаще заказывали бытовую химию и строительные материалы. В то время как покупатели внутри Беларуси предпочитали заказывать на маркетплейсе кофе, домашние светильники, зарядные устройства для гаджетов, товары для взрослых, растворы для линз, а также бытовую химию.

Ранее маркетплейс рассказал о планах увеличить объем продаж в Беларуси в 2,5 раза к концу 2023 года, а также инвестировать в развитие логистики в республике. В целях компании расширить сеть пунктов выдачи товаров в стране до 1000, сейчас их в Беларуси у Ozon насчитывается уже более 340. За первое полугодие 2023 года число продавцов на маркетплейсе в Беларуси выросло в 5 раз, а аудитория местных покупателей — в 4,5 раза.

Ozon — мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью в России. На площадке представлено более 196 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья.