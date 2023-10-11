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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ СУШИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ОТКРЫЛИ В НАРОВЛЯНСКОМ СПЕЦЛЕСХОЗЕ


15:25 11.10.2023

В Наровлянском спецлесхозе сегодня открыли новый сушильный комплекс. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».

Согласно информации, это инвестиционный проект. Благодаря новому комплексу спецлесхоз сможет сушить до 6,5 тыс. куб. м пилопродукции ежегодно. А это дополнительные вырученные средства, расширение ассортимента, повышение конкурентоспособности, а также экономической эффективности в условиях санкций.

"В условиях беспрецедентных санкций мы рассматриваем и действуем уже по совсем другим логистическим схемам поставки нашей продукции на экспорт. А она была и остается востребованной. Есть дружественные страны, Средняя Азия, Китай. Конечно, механизм поставки затратный, поэтому сейчас предприятия системы Минлесхоза работают над удешевлением логистики", - отметил министр лесного хозяйства Александр Кулик.

"Для нас это не просто сушильный комплекс. Это возможность открыть новые рынки сбыта, расширить географию поставок, освоить новые производства", - добавил директор государственного специализированного лесохозяйственного учреждения Михаил Конопацкий.
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