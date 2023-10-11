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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ С 1 ФЕВРАЛЯ 2024 ГОДА БПМ БУДЕТ УСТАНОВЛЕН ПО НОВОМУ НАБОРУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
14:51 11.10.2023
В Беларуси с 1 февраля 2024 года бюджет прожиточного минимума (БПМ) будет установлен по новому набору продуктов питания. Об этом говорится в постановлении Совмина № 666 от 9 октября 2023 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, пересмотр проведен в соответствии с нормами законодательства в целях актуализации продуктовой корзины: изучены структура фактического потребления малообеспеченных групп населения, современные требования к питанию.
Основное изменение – «улучшение качественного состава нормативов годового потребления продуктов питания». Нормативы разработаны специалистами РУП «Научно-практический центр гигиены».
Новые наборы продуктов питания характеризуются увеличением объемов годового потребления продуктов, наиболее ценных с точки зрения рационального и здорового питания (крупы, белковые продукты, овощи, фрукты и соки).
Утверждается, что в новых наборах сохранен оптимальный баланс суточного потребления белков, жиров и углеводов.
В результате пересмотра будет обеспечен дополнительный рост социальных выплат, установленных от БПМ. Только за счет качественного изменения наборов продуктов питания БПМ увеличится на 8%.
Изменения затронут порядка 1,5 млн получателей таких выплат (семьи с детьми, студенты, пенсионеры и др.).
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