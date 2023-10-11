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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МИНСКЕ ЗА СЕНТЯБРЬ ВЫРОСЛИ НА 0,8%, С НАЧАЛА ГОДА - НА 3,6%


14:39 11.10.2023

Продовольственные товары в Минске в сентябре 2023 года подорожали по сравнению с августом 2023 года на 0,8%, с декабрем 2022 года – на 3,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сентябре 2023 года к уровню сентября 2022 года цены увеличились на 3,5%. За январь-сентябрь 2023 года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 7,1%.

Непродовольственные товары в сентябре 2023 года подорожали по сравнению с августом на 0,8%, с декабрем 2022 года – на 1,5%. При этом за сентябрь 2023 года к уровню сентября 2022 года цены снизились на 4,2%. В январе-сентябре 2023 года цены на непродовольственные товары увеличились на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на услуги в сентябре 2023 года выросли по сравнению с августом на 0,3%, с декабрем 2022 года – 6,9%. В сентябре 2023 года услуги подорожали по сравнению с сентябрем 2022 года на 7,1%. За январь-сентябрь 2023 года цены на услуги увеличились к уровню января-сентября 2022 года на 6,7%.
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