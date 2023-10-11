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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПЕРЕХОДЯТ К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ И НИЗКОУГЛЕРОДНОМУ РАЗВИТИЮ - МИНЭНЕРГО
14:08 11.10.2023
Беларусь следует общемировым трендам по переходу к «зеленой» экономике и низкоуглеродному развитию. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на панельной сессии «Технологический суверенитет и низкоуглеродная энергетика: взгляд в завтрашний день» в рамках Российской энергетической недели.
По его словам, это предусмотрено важнейшими программными документами, в том числе Концепцией энергетической безопасности, Национальной стратегией устойчивого развития на период до 2035 года.
«Особое внимание уделяется внедрению низкоуглеродных технологий, модернизации электросетевой инфраструктуры, автоматизации и цифровизации производственных процессов. По этим направлениям мы взаимодействуем с партнерами по Союзному государству, Евразийскому экономическому союзу. Заинтересованы не только в обмене опытом, но и в реализации взаимовыгодных совместных проектов», - подчеркнул Виктор Каранкевич.
Министр добавил, что для энергетического комплекса страны приоритетной является задача по удовлетворению потребностей реального сектора экономики и населения в энергоресурсах на основе их максимально эффективного использования при снижении нагрузки на окружающую среду. В отрасли широко реализуются комплексные меры по энергосбережению и повышению энергоэффективности, снижению зависимости от углеводородного сырья, максимальному вовлечению в топливно-энергетический баланс местных видов топлива.
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