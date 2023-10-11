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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО ЗАВОДА В ОРШЕ СЭКОНОМЛЕНО БОЛЕЕ 30 МЛН РУБЛЕЙ
13:31 11.10.2023
Благодаря вмешательству КГК Витебской области сэкономлено более 30 млн рублей при строительстве мусоросортировочного завода в Орше.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, экономия обеспечена за счет оптимизации отдельных проектных решений, уменьшения срока строительства объекта и снижения стоимости оборудования при закупках, проводимых заказчиком строительства.
При этом утверждается, что принятые меры по экономии средств не повлияли на качественные характеристики объекта и его функциональные возможности.
В настоящее время строительно-монтажные работы на объекте завершены. Налаживается производственный процесс.
Необходимо отметить, что схожий проект реализуется в Новополоцке. По предложениям Комитетом госконтроля Витебской области стоимость строительства уже снижена более чем на 3 млн рублей. Контроль за строительством объекта продолжается.
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