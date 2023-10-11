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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ» ЗАПУСТИЛО ПРОГРАММУ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ «ГАЗ» ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
12:56 11.10.2023
ОАО «Промагролизинг» запустило для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей программу «Промагролизинг-ГАЗ» по приобретению новых автомобилей ГАЗ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе лизинговой компании, размер ставки по программе составит от 0,01% годовых. Первый взнос при покупке авто стартует от 10%, срок лизинга — от 1 года до 5 лет. Страхование автомобиля осуществляется лизингодателем по системе АВТОКАСКО. Досрочно выкупить свое авто можно по истечении 13 месяцев.
Благодаря четкой структуре дополнительного финансирования приобретение автомобиля марки «ГАЗ» с помощью ОАО «Промагролизинг» имеет следующие преимущества: использование автомобиля по назначению без полной оплаты его стоимости; зачет установленных платежей в счет себестоимости продукции; оплата стоимости транспортного средства частями в течение установленного вами срока; возможность применения механизма ускоренной амортизации.
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