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ЭКОНОМИКА РБ
С УЧЕТОМ РАПСА И КУКУРУЗЫ В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО БОЛЕЕ 8,3 МЛН ТОНН ЗЕРНА
12:45 11.10.2023
В Беларуси на 11 октября намолочено 8350,2 тыс. тонн зерна с учетом рапса, из них 7309,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, Брестская, Гродненская и Минская области завершили сев озимых зерновых: посеяно озимых зерновых на зерно по республике на 1409,0 тыс. га, или 91,6% к плану.
Уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики. На сегодня убрано 114,8 тыс. га этой культуры и намолочено 926,7 тыс. тонн при урожайности 80,7 ц/га.
В республике собрано 18924,2 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.
Завершили уборку гречихи Брестская, Гродненская, Минская, Гомельская и Могилевская области: намолочено 51,2 тыс. тонн при урожайности 14,5 ц/га.
Сельхозорганизации страны завершают уборку картофеля. На сегодня накопано 667,8 тыс. тонн картофеля при урожайности 352,9 ц/га.
Кроме того, продолжается уборка сахарной свеклы: накопано 2106,9 тыс. тонн при урожайности 456,2 ц/га.
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