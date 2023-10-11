В Беларуси на 11 октября намолочено 8350,2 тыс. тонн зерна с учетом рапса, из них 7309,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, Брестская, Гродненская и Минская области завершили сев озимых зерновых: посеяно озимых зерновых на зерно по республике на 1409,0 тыс. га, или 91,6% к плану.

Уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики. На сегодня убрано 114,8 тыс. га этой культуры и намолочено 926,7 тыс. тонн при урожайности 80,7 ц/га.

В республике собрано 18924,2 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.

Завершили уборку гречихи Брестская, Гродненская, Минская, Гомельская и Могилевская области: намолочено 51,2 тыс. тонн при урожайности 14,5 ц/га.

Сельхозорганизации страны завершают уборку картофеля. На сегодня накопано 667,8 тыс. тонн картофеля при урожайности 352,9 ц/га.

Кроме того, продолжается уборка сахарной свеклы: накопано 2106,9 тыс. тонн при урожайности 456,2 ц/га.