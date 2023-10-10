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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЭС ОТКРЫЛА НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНЫХ» СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ - МИНЭНЕРГО


12:11 11.10.2023

БелАЭС открыла новые возможности для развития «зеленых» секторов экономики. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на панельной сессии «Технологический суверенитет и низкоуглеродная энергетика: взгляд в завтрашний день» в рамках Российской энергетической недели.

Он отметил, что Белорусская атомная станция, построенная госкорпорацией «Росатом» в соответствии с самыми современными и высокими требованиями безопасности, занимает важное место в «зеленой» повестке республики.

«Станция обеспечивает не только укрепление энергетической самостоятельности страны - с вводом второго энергоблока АЭС ежегодно будет генерировать порядка 18,5 млрд. кВтч, что позволит удовлетворить более 40% внутренних потребностей в электроэнергии - но и вносит весомый вклад в общее дело по смягчению последствий изменения климата», - отметил министр.

С момента включения первого энергоблока БелАЭС в объединенную энергосистему станция выработала более 20 млрд кВтч электроэнергии, что позволило заместить 5,3 млрд м куб. природного газа, сократить выбросы парниковых газов на 9 млн т.

«БелАЭС открыла новые возможности для развития перспективных «зеленых» направлений и секторов экономики, - добавил Виктор Каранкевич. - Это энергоемкие производства, строительство многоквартирного и индивидуального электрифицированного жилья, использование электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения».

Многое делается для развития в стране электротранспорта. За счет принятых стимулирующих мер, расширения зарядной инфраструктуры, количество электромобилей в Беларуси растет из года в год. Расширяется число современных электробусов в городских автопарках. В нескольких городах страны - Шклове и Жодино - реализуются уникальные проекты по полному переводу общественного транспорта на электрический.
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