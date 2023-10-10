|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЭС ОТКРЫЛА НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНЫХ» СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ - МИНЭНЕРГО
12:11 11.10.2023
БелАЭС открыла новые возможности для развития «зеленых» секторов экономики. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на панельной сессии «Технологический суверенитет и низкоуглеродная энергетика: взгляд в завтрашний день» в рамках Российской энергетической недели.
Он отметил, что Белорусская атомная станция, построенная госкорпорацией «Росатом» в соответствии с самыми современными и высокими требованиями безопасности, занимает важное место в «зеленой» повестке республики.
«Станция обеспечивает не только укрепление энергетической самостоятельности страны - с вводом второго энергоблока АЭС ежегодно будет генерировать порядка 18,5 млрд. кВтч, что позволит удовлетворить более 40% внутренних потребностей в электроэнергии - но и вносит весомый вклад в общее дело по смягчению последствий изменения климата», - отметил министр.
С момента включения первого энергоблока БелАЭС в объединенную энергосистему станция выработала более 20 млрд кВтч электроэнергии, что позволило заместить 5,3 млрд м куб. природного газа, сократить выбросы парниковых газов на 9 млн т.
«БелАЭС открыла новые возможности для развития перспективных «зеленых» направлений и секторов экономики, - добавил Виктор Каранкевич. - Это энергоемкие производства, строительство многоквартирного и индивидуального электрифицированного жилья, использование электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения».
Многое делается для развития в стране электротранспорта. За счет принятых стимулирующих мер, расширения зарядной инфраструктуры, количество электромобилей в Беларуси растет из года в год. Расширяется число современных электробусов в городских автопарках. В нескольких городах страны - Шклове и Жодино - реализуются уникальные проекты по полному переводу общественного транспорта на электрический.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2023
Курсы в банках
на 11.10.2023
Конвертация в банках
на 11.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте